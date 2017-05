et AFP

publié le 31/05/2017 à 11:32

Les Français semblent désapprouver la défense de Richard Ferrand et de Marielle de Sarnez. Tous deux en pleine tempête politico-médiatique, les deux ministres font l'objet d'un sondage Harris Interactive publié mercredi 31 mai pour Atlantico.



Pour le ministre de la Cohésion des territoires, 73% des personnes interrogées jugent que les faits reprochés sont graves et 70% pensent qu'il doit quitter le gouvernement en remettant sa démission. Concernant Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, 65% estiment que les faits sont graves et 62% voudraient une démission.

Richard Ferrand est dans la tempête depuis une semaine et les premières révélations du Canard enchaîné concernant une location immobilière des Mutuelles de Bretagne impliquant sa compagne. Le premier ministre Edouard Philippe lui a une nouvelle fois apporté son soutien, "malgré l'exaspération des Français" devant ce type de pratiques. Il a répété que tout ministre mis en examen devrait quitter le gouvernement.



Marielle de Sarnez est de son côté visée avec 18 autres députés européens de tous bords par une enquête préliminaire pour des soupçons d'emplois fictifs de collaborateurs au Parlement européen. La vice-présidente du MoDem a déposé une plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre l'eurodéputée du Front national Sophie Montel, qui a envoyé une lettre à l'origine de la procédure.



Sondage réalisé en ligne le 30 mai après l'intervention d'Edouard Philippe au journal télévisé de 20h00 sur France 2, auprès d'un échantillon de 924 personnes représentatif des Français de 18 ans et plus (méthode des quotas).