publié le 19/06/2017 à 11:02

Ambiance électrique à la mairie d'Évry dimanche. Vainqueur du second tour des élections législatives avec seulement 139 voix d'avance sur sa rivale, l'insoumise Farida Amrani, Manuel Valls est aujourd'hui au cœur d'une polémique. Sa victoire est en effet contestée par la candidate de La France insoumise et ses partisans. Mais sur Twitter lundi, l'ancien Premier-ministre de François Hollande appelle ses adversaires à "accepter le verdict des urnes".



Lors de son discours de victoire dimanche, Manuel Valls a été perturbé par plusieurs soutiens de Farida Amrani qui revendique elle aussi la victoire dans la 1ère circonscription de l'Essonne. Certains individus ont même été évacués par les forces de l'ordre. Farida Amrani a même annoncé qu'elle déposerait un recours afin de faire la lumière sur certaines "irrégularités" présumées de vote. Irrégularités que rejette totalement Manuel Valls. Sur Twitter, l'ancien chef du gouvernement et candidat déchu à la primaire de la gauche a remercié ses électeurs, et affirmé qu'il "n'y a eu aucune irrégularité". Avant d'en appeler au "respect de la démocratie".

Merci à ceux qui ont permis mon élection.Il n'y a eu aucune irrégularité.Il faut accepter le verdict des urnes et respecter la démocratie — Manuel Valls (@manuelvalls) June 19, 2017

Pourtant, sur BFMTV, la candidate de La France insoumise dit avoir des preuves de la tromperie de la part de l'ancien ministre de François Hollande. "On a passé une semaine très difficile entre les deux tours, avec des intimidations", a-t-elle notamment expliqué. "Dès vendredi, nous avons fait appel à Amnesty International, pour qu'ils puissent être présents dans les bureaux", a-t-elle ajouté. Avant d'indiquer qu'elle a "assisté à des choses graves dans un bureau", sans donner davantage de détail.