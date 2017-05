publié le 23/05/2017 à 13:18

Quelques heures après l'attentat perpétré à Manchester lors d'un concert d'Ariana Grande, Georges Fenech a écrit un message sur Twitter. "L'urgence du premier gouvernement d'Emmanuel Macron est-elle une 13e loi sur la moralisation de la vie publique depuis 1988 ou la lutte antiterroriste ?", a-t-il posté en ajoutant un communiqué dans lequel il précise que "le tragique attentat de Manchester exige de la communauté internationale d'éradiquer définitivement la menace permanente du terrorisme en expugnant Daesh du territoire irako-syrien".



Les internautes ont vivement critiqué le tweet du député du Rhône. "Il n'y a pas une minute à perdre. La loi sur la moralisation de la vie publique, c'est de la poudre aux yeux. Cette loi ne changera rien et contribue à entretenir la suspicion sur la classe politique", explique-t-il à RTL.fr. Sur son message posté sur Twitter, il explique l'avoir supprimé car "il a été mal interprété" et indique "avoir refait un tweet" dans lequel il indique : "Aucune récupération politicienne des attentats ! Union sacrée et priorité absolue pour la lutte contre le terrorisme". Il maintient néanmoins que la loi sur la moralisation de la vie publique "est un habillage".

Georges Fenech se demande ce qu'Emmanuel Macron attend pour mettre en place des mesures pour lutter contre le terrorisme. "Il a un programme, qu'il l'applique. On nous rebat les oreilles avec les emplois familiaux mais d'autres mesures sérieuses doivent être prises", ajoute Georges Fenech.