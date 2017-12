publié le 15/12/2017 à 11:29

C'est un outil tout à fait original qui a été mis en place ce vendredi 15 décembre par Le Figaro Magazine publié en partenariat avec la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP).



Son nom : le Macronomètre. "Cela va beaucoup plus loin qu'un simple suivi des promesses tenues par le président de la République", avertit d'entrée sur RTL Agnès Verdier-Molinié, la dirigeante de l'iFRAP.

"Nous sommes dans la logique de ce que nous avons fait pendant la présidentielle. On avait évalué économétriquement (avec un modèle économique) toutes les mesures et les propositions faites par les candidats", poursuit-elle.

"Dans cette logique, avec en plus le comparateur des programmes que nous avions mis en ligne, nous nous sommes dit que nous allions faire un travail un peu différent avec ce gouvernement qui est différent, ni de gauche ni de droite", ajoute l'essayiste.

Évaluation hebdomadaire

Comment évaluer concrètement l'impact d'une mesure ou d'une réforme ? "On reconstruit l'économie française dans un modèle économétrique. On bouge ensuite les curseurs", répond Agnès Verdier-Molinié.



Et de prendre un exemple : "Quand on travaille sur la taxe d'habitation, on fait comme si on mettait en place toute la mesure du gouvernement jusqu'en 2022. On regarde si cela crée des emplois, si cela en détruit, si cela redresse la balance commerciale".



Grâce au modèle de calcul propre à l'iFRAP, le Macronomètre entend donner une note à une mesure "tous les mercredis matin", avant le Conseil des ministres.