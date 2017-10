Macron sur TF1 : "'Droite' dans ses bottes", ironise Nicolas Domenach

publié le 16/10/2017 à 10:59

"Macron n'a pas de doutes et il avance," affirme Alba Ventura. "Il avance dans la confusion," complète Nicolas Domenach. Les éditorialistes de RTL, Élisabeth Martichoux, Alba Ventura, François Lenglet et Nicolas Domenach sont plutôt unanimes face à la prestation télévisée du chef de l'État hier soir sur TF1 : Emmanuel Macron assume sa politique de droite.



Un Président convaincu est-il un Président convaincant ? François Lenglet répond par l'affirmative en justifiant qu'il a trouvé Emmanuel Macron "à l'aise pour justifier sa politique libérale." Même constat pour Alba Ventura qui l'a jugé "droit dans ses bottes." L’éditorialiste poursuit, "on lui a demandé de venir faire de la pédagogie sur ses réformes et sa vision économique. C'est ce qu'il est venu faire."

Un "premier de cordée". L'expression utilisée par François Lenglet pour décrire le chef de l'État a été réutilisé par Élisabeth Martichoux qui l'a trouvé "passionné et extrêmement autoritaire". Pour l'éditorialiste, "il a rassuré son électorat de premier tour et les autres non." Nicolas Domenach fait partie des "déçus". D'accord avec Élisabeth Martichoux, pour lui il était plutôt "'droite' dans ses bottes".

Controverse sur le "culte de la réussite"

Point de désaccord sur le vocabulaire qu'a utilisé Macron et qui a ouvert l'interview, notamment les mots "foutre le bordel" et "fainéants". Pour Nicolas Domenach, "se sont des perles qui font une couronne de dédain droitier pour les gens d'en bas qui ne sont pas dans le mouvement".



Alba Ventura et Élisabeth Martichoux pensent plutôt qu'il faut parler de philosophie. D'après cette dernière, "on sent qu'il veut essayer de transformer cette culture française du rapport à l'argent". Domenach contre-argumente que "s'il y n'y a que le culte de la réussite sans celui de la solidarité ça ne marchera pas."



Pour François Lenglet, le chef de l'État se base sur la "participation", ce à quoi tentent de remédier les hommes politiques plus souvent de droite, qui est une façon "d'allier le capital et le travail, trouver une résolution pacifique à la lutte des classes. En clair on paye." L'éditorialiste poursuit que "ce mode de rémunération a été complexifié au point qu'il est devenu inutilisable. Et là, on se demande pourquoi il n'a pas été plus loin."