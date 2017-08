Macron revoit sa stratégie de communication et compte sortir du silence

publié le 25/08/2017 à 07:41

Emmanuel Macron change de stratégie. Le président de la République a annoncé vouloir sortir de son silence, pour s'adresser plus souvent aux Français et rompre avec cette "communication verticale". C'est en tout cas ce qu'il a expliqué en "off" à une poignée de journalistes invités lors de son déplacement en Europe de l'Est. Jusqu'ici, la communication du locataire de l'Élysée consistait à donner des interviews au compte-gouttes aux médias, préférant par exemple s'adresser directement à la population par le biais des réseaux sociaux.



Changement de cap pour le Président donc, qui compte désormais s'adresser aux Français une ou deux fois par mois, peut-être à la radio, selon des journalistes choisis lors de son voyage en avion présidentiel entre Salzbourg et Bucarest. Quelques médias ont en effet pu s'entretenir avec Emmanuel Macron pendant près d'une heure, sur de multiples sujets. Il a au passage rompu avec la règle jusqu'ici martelée par l'Elysée de ne jamais faire de "off".

Une rentrée aussi politique que médiatique donc, qui a débuté avec la conférence de presse du Président à Bucarest, en Roumanie, ce jeudi 24 août. En plus de ne pas esquiver une question de journaliste sur sa politique intérieure, Emmanuel Macron s'est, lors de son discours, plus longtemps attardé sur certains objectifs, notamment celui de la réforme du Code du travail.

Les causes de ce changement de stratégie

Selon L'Obs, Le Monde et Ouest-France, les médias choisis par le président, Emmanuel Macron se méfie toujours des conférences de presse solennelles à l'Elysée, qu'il juge trop formatées ou trop décousues pour développer un propos en profondeur.



La fulgurante chute de popularité du Président cet été et les nombreuses maladresses sur la baisse de l'aide au logement l'ont poussé à revoir sa stratégie de communication. Seulement trois mois après son élection, Emmanuel Macron se voit obligé de changer de méthode, s'adresser aux Français étant devenu indispensable.

La radio, moyen privilégié de communication

Au-delà d'interviews ponctuelles qu'il accordera à la presse écrite et aux chaînes de télévision, il pourrait choisir comme moyen de communication privilégié, la radio.



Un média de proximité qui aurait, dans son esprit, l'avantage de toucher un public large et populaire, précise L'Obs, sans diminuer la fonction présidentielle. Reste à savoir si ce revirement de situation fera remonter la cote de popularité du président de la République française.