On n'est pas forcément d'accord du 13 juin 2018

et La rédaction numérique de RTL

publié le 13/06/2018 à 08:19

Il s'y était engagé l'année dernière. Quelques semaines après son élection, Emmanuel Macron avait prononcé un discours face au Parlement réuni en Congrès le 3 juillet, et avait promis de revenir s'exprimer chaque année devant les parlementaires. "Tous les ans je reviendrai devant vous pour vous rendre compte", avait-il déclaré. Et cette année,la date a été fixé au 9 juillet, selon nos informations.



L'an passé, Emmanuel Macron avait insisté sur plusieurs points : la réduction du nombre de parlementaires, l'Europe ou encore une réforme du droit d'asile. Sur ce dernier point, ce sera pour le chef de l'État l'occasion de faire le bilan, après l’adoption de la contestée loi asile et immigration.