publié le 31/07/2017 à 14:24

Le président de la République ne perd pas de vue le travail de ses ministres. Et compte exiger d'eux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail, apprend-on dans les colonnes du Figaro, ce lundi 31 juillet.



Après plusieurs couacs au sein de sa majorité, avec en toile de fond des affaires entourant la ministre du Travail Muriel Pénicaud, sur son déplacement à Las Vegas ou ses stock-options lorsqu'elle était à la direction des ressources humaines de Danone, Emmanuel Macron reste vigilant.

Selon les informations du Figaro, l'ancien ministre de l'Économie aurait haussé le ton lors d'un conseil des ministres, le 12 juillet. "C'est du pipi de chat, ce qui me remonte actuellement dans certaines de vos notes", aurait-il lancé aux membres du gouvernement, avant de les mettre en garde. "Ne vous laissez pas enfermer dans le confort des documents rédigés par vos administrations. Certes, cela peut vous paraître sympathique et confortable de vous placer entre leurs mains. Mais vous verrez, dans six mois, si vous continuez ainsi, vous aurez disparu."



Le quotidien ne révèle pas s'il s'agissait d'une mise en garde collective ou si cela visait une ou plusieurs personnalités en particulier. Un petit rappel à l'ordre qui intervient peu de temps avant le départ en vacances des ministres, qui ont la possibilité de prendre congé du 9 au 24 août, à condition de rester joignables et mobilisables en cas de nécessité.