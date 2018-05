publié le 03/05/2018 à 19:42

Emmanuel Macron accuse Jean-Luc Mélenchon d’inciter à la violence. Ce dernier est complètement hostile à la violence physique. En revanche, il est un praticien quotidien de la violence politique. La violence physique, non seulement il ne la pratique pas, mais il essaie de convaincre, par exemple les "Black Blocs", d'y renoncer. Il leur explique que c'est contraire à l'intérêt des mouvements sociaux, que l'on ne parle pas des revendications des grévistes, que ça donne une image caricaturale de l'opposition... Bref, que la violence travaille contre eux.



Jean-Luc Mélenchon est parfaitement clair là-dessus. En revanche, on le sait bien, il est, chaque jour le grand imprécateur de la scène politique française. Tous les jours, il hystérise, il fait monter la température, il simplifie, il caricature.

Alors quand ensuite, on organise une journée appelée "la fête à Macron", ce n'est pas français, mais on comprend ce que cela veut dire, si il se passe quelque chose, Jean-Luc Mélenchon n'est en rien coupable. Il ne l'a pas voulu, il a même voulu le contraire. Est-ce qu'il est pour autant irresponsable ?

Leader de l'opposition

Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont entamé une sorte de duel privilégié. C'est d'ailleurs objectivement leur intérêt à chacun. Pour l'insoumis, à apparaître comme le challenger numéro 1 du président de la République, être celui auquel on s'adresse, considéré comme un danger, c'est une promotion, un avantage par rapport à ses rivaux, les Français l'ont très bien compris.



Marine Le Pen et Laurent Wauquiez ont également bien compris que c'était un avantage pour Jean-Luc Mélenchon. Quant à Emmanuel Macron, il considère que Jean-Luc Mélenchon est le repoussoir idéal. Que lui incarne la transformation, la modernisation et que Mélenchon incarne la révolution, l'aventure. La seule chose, c'est que tout ça se fait au détriment du débat démocratique raisonnable et raisonné, modéré et pragmatique.



Quoi qu'il en soit, une confrontation entre un président et un leader d'opposition, c'est inhabituel. D'ordinaire, le rôle est dévolu au Premier ministre. Il se trouve que maintenant, les choses ont changé. Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon sont au moins offensifs et sans doute vindicatifs.