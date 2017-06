publié le 04/06/2017 à 03:20

"La France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni." Après les attaques à caractère potentiellement "terroriste" qui ont frappé Londres dans la soirée du samedi 3 juin, le président français Emmanuel Macron a réagi en adressant ses pensées "aux victimes et à leurs proches". S'exprimant sur Twitter, il a qualifié de "tragédie" les attaques du London Bridge et du quartier de Borough Market qui ont frappé la capitale britannique le 3 juin en fin de soirée.



Peu avant lui, le président américain Donald Trump avait également réagi aux attaques dans un tweet. "Quoi que les États-Unis puissent faire pour aider Londres et le Royaume-Uni, nous serons là, nous sommes avec vous. Dieu vous protège", a déclaré le résident de la Maison Blanche.

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 juin 2017