Loiret : le candidat LR largement en tête au premier tour de la législative

publié le 18/03/2018 à 22:33

Le député sortant Jean-Pierre Door (LR) est arrivé largement en tête au premier tour d'une législative partielle dans la 4e circonscription du Loiret, dimanche 18 mars, et affrontera Mélusine Harlé (REM) au second tour. Après l'invalidation de son élection en décembre, Jean-Pierre Door, cardiologue qui aura 76 ans le 1er avril et brigue un quatrième mandat, a ravi 38,20% des suffrages.



Par ailleurs maire de Montargis, Jean-Pierre Door devance ainsi largement sa rivale de la majorité présidentielle, Mélusine Harlé, 44 ans, fondatrice d'un cabinet de conseil et de formation sur le bien-être au travail, qui ne recueille que 20,20% des voix. Le candidat du FN Ludovic Marchetti arrive troisième avec 13,88%. Ce premier tour du scrutin a été marqué par une très forte abstention (69,64%).

En juin 2017, Jean-Pierre Door l'avait emporté de justesse au second tour face à Mélusine Harlé, avec seulement huit voix d'avance. Le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection, notamment à cause de la diffusion de messages de propagande électorale, le jour même du scrutin, sur la page Facebook du candidat élu, un acte jugé "de nature à altérer la sincérité du scrutin".