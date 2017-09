Loi moralisation : Macron s'offre une mise en scène à l'américaine

publié le 15/09/2017 à 20:36

Assis à son bureau, entouré de la ministre de la Justice et du porte parole du gouvernement, Emmanuel Macron a ratifié les deux textes sur la moralisation de la vie politique. Une mise en scène soignée, et, pour la première fois filmée en direct à la télévision.



La loi de moralisation de la vie politique avait été définitivement adoptée le 9 août après un vote final à l'Assemblée Nationale. La ratification présidentielle, dernière étape du processus, se fait habituellement dans l'indifférence : pourtant cette fois, le président a choisi d'en faire une opération de communication "à l'américaine".

Les présidents américains sont en effet des habitués des signatures de loi retransmises à la télévision. Une médiatisation adoptée par Emmanuel Macron, qui a remercié les membres de son gouvernement avant de se féliciter de "cette avancée importante".



"Il y aura encore beaucoup à faire, des pratiques à changer, et un texte seul ne suffit pas. Mais les promesses et engagements de campagne, sur ce sujet, ont été tenus" a-t-il ajouté. Quelques minutes plus tard, son compte twitter publiait photo et vidéo de la ratification, dans une mise en scène savamment organisée.

Promulgation de la #LoiConfiance avec @CCastaner et @NBelloubet. Nos engagements de campagne sur ce sujet sont aujourd'hui tenus. pic.twitter.com/G2P78xMkNI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 septembre 2017

Nous l'avons fait :

¿ Interdiction d'embaucher sa famille

¿ Casier judiciaire B2 vierge

¿ Rendre compte de ses indemnités#LoiConfiance pic.twitter.com/CV4Wi5a11z — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 septembre 2017

Une opération détournée sur les réseaux sociaux

Cette opération de communication loin des standards habituels n'a pas manqué de faire réagir. Outre les remarques sur le cadrage - la caméra penchant sévèrement vers la gauche - les internautes ont été nombreux à moquer la ressemblance avec Donald Trump, qui signait encore récemment un texte de loi avant de le présenter théâtralement aux caméras.

VIDEO #Macron en mode #Com #US Live promulgue sa loi de Moralisation devant les caméras: mais l'image est de travers pic.twitter.com/ZXEgUZDbYp — Ulysse Paris (@ulyssepariser) 15 septembre 2017

D'autres se sont attardé sur la mise en scène - Emmanuel Macron assis, entouré par Nicole Belloubet et Christophe Castaner - et les photos officielles ont alors fait l'objet de parodies.