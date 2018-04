Loi asile : la députée REM Martine Wonner "n'exclut pas l'idée" de voter contre

publié le 16/04/2018 à 19:49

"C'est un texte qui en vaut la peine." Invitée de RTL Soir lundi 16 avril, la députée La République en marche Martine Wonner, ne cache pas son hostilité à la loi asile et immigration portée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et promet de se battre pour que le texte soit plus "humain". "Je n'exclus pas l'idée" de voter contre, ajoute-t-elle.



Cette nouvelle loi, censée mieux encadrer les demandes d'asiles, ne satisfait pas une partie de la majorité pour laquelle, le texte manque d'humanité. "On parle des étrangers mais ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont eu un parcours parfois très long et traumatique. Ils méritent toute notre attention", explique Martine Wonner.

Selon elle, la ligne du parti d'Emmanuel Macron est en jeu. "Il nous appartient de parler social, de parler des droits de l'homme", justifie-t-elle.