publié le 26/09/2017 à 09:14

La France plonge-t-elle dans une dérive sécuritaire ? La gauche et les défenseurs des libertés individuelles en sont persuadés, à cause du projet de loi antiterroriste débattu à l'Assemblée nationale depuis lundi 25 septembre. Bon nombre de détracteurs y voient un texte "liberticide", à tel point qu'Éric Coquerel, député de La France insoumise, s'est lancé dans une comparaison avec le régime autoritaire turc de Recep Tayyip Erdogan.



Cette loi conduira, selon lui, la France "dans une situation qui est celle de l’Ukraine ou de la Turquie". Ces deux exemples ont été pris parce que "ce sont des États qui ont transformé un état d'exception en état permanent", a-t-il déclaré, dans des propos recueillis par BFMTV, pour critique la transposition de certaines mesures de l'état d'urgence dans le droit commun.

"Au lieu de se poser les vrais problèmes, de moyens humains et matériels, et d'arrêter de déstabiliser les services de renseignement, on fait cette loi (...) qui n'empêchera en rien les actes terroristes", a poursuivi l'élu de la première circonscription de Seine-Saint-Denis.

Le projet de loi antiterroriste a effectué, le 25 septembre, son premier passage devant les députés de l'Assemblée nationale. Le texte établit une série de mesures visant à renforcer la sécurité intérieure. Son entrée en vigueur est prévue pour prendre la suite de l'état d'urgence, qui prendra fin le 1er novembre 2017, soit près de deux ans après son entrée en vigueur au soir des attentats de Paris et Saint-Denis de novembre 2015.