Logement : le gouvernement exclut de "revenir sur la baisse des APL"

publié le 20/11/2017 à 15:18

Pour le gouvernement il n'est "pas question" de faire marche arrière. Matignon a démenti, lundi 20 novembre, l'information de BFM Business selon laquelle le gouvernement renonce à la baisse des Aides personnalisées au logement (APL) comprise dans le budget 2018. L'exécutif ne va pas "revenir sur la baisse des APL" contenue dans le projet de loi de finances voté en première lecture à l'Assemblée.



"Le gouvernement a engagé depuis plus d'un mois un dialogue approfondi avec l'ensemble des acteurs du logement social. (...) Cette discussion se poursuit et il n'est pas question de revenir sur la baisse des APL", toujours selon Matignon, qui a rappelé que la baisse des loyers concomitante permettra de ne faire "aucun perdant chez les locataires".

Le gouvernement essaie aussi de convaincre les bailleurs sociaux qui redoutent la mesure et mettent la pression pour un retrait. Et pour les rassurer, "un paquet supplémentaire de prêts a été défini via la Caisse des dépôts à hauteur de 6 milliards d'euros".



Les bailleurs sociaux s'étaient fait entendre et avait notamment lancé un signal d'alerte en menaçant de ne plus rénover les HLM. "Le gouvernement a proposé que la baisse soit étalée sur 3 ans pour qu'en parallèle le paquet de prêts se déploie et que les HLM engagent des transformations structurelles", a rappelé Matignon, en référence à un amendement gouvernemental au projet de budget adopté au début du mois à l'Assemblée nationale.