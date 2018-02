Logement, emploi : un rapport "pragmatique" pour mieux intégrer les réfugiés

publié le 20/02/2018 à 03:44

Doubler le nombre d'heures de français, permettre aux demandeurs d'asile de travailler... Le député Aurélien Taché a remis lundi 19 février au Premier ministre un rapport qui parie sur des mesures fortes pour améliorer l'intégration des réfugiés.



Ces recommandations, détaillées dans l'après-midi à Lyon en présence d'Édouard Philippe, visent à renforcer le volet "humaniste" de la politique gouvernementale, à deux jours de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi "asile-immigration", très critiqué à gauche pour sa logique "répressive" et qui trouble jusque dans la majorité.

Le gouvernement "reprendra les grands axes des propositions", a déclaré Édouard Philippe, reconnaissant que "notre pays n'est pas toujours à la hauteur de cette tradition" d'accueil.

Sur l'intégration, un sujet "sensible, voire miné", le député REM Aurélien Taché est parti d'un "constat unanime" : "l'insertion linguistique, économique et sociale des personnes que nous accueillons est insuffisante".

72 propositions

Son rapport énumère 72 propositions "pour une politique ambitieuse d'intégration des étrangers arrivant en France", en privilégiant une approche "volontairement pragmatique", afin de "transformer en parcours d'intégration ce qui peut aujourd'hui parfois s'apparenter à un parcours du combattant".



Pour faciliter l'intégration, Aurélien Taché propose de partir du Contrat d'intégration républicaine (CIR), dispositif associant langue et formation civique, mais en doublant le volume de cours "à 400 heures minimum", voire "600 pour les publics les plus éloignés du français".



Pour "connaître la France et s'approprier les valeurs civiques", le rapport suggère de porter à 60 heures (au lieu de 12) la partie civique et d'enrichir le CIR d'un "volet d'insertion professionnelle".



Il faudrait aussi "démarrer l'apprentissage du français dès la période de demande d'asile" pour les personnes dont on est sûr qu'elles obtiendront le statut de réfugié. En effet, l'attente, qui dure des mois, représente une période d'inactivité "extrêmement préjudiciable" pour les demandeurs "comme pour la société", note le député.