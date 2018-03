publié le 27/09/2016 à 20:10

Patrick Buisson met le feu à droite. L'ex-éminence grise de Nicolas Sarkozy publie jeudi 29 septembre un livre intitulé La Cause du peuple dans lequel il y dresse un portrait au vitriol de l'ancien chef de l'État. Malgré l'ampleur des révélations et anecdotes qui s'y trouvent, Brice Hortefeux, proche de Nicolas Sarkozy, estime au micro de RTL que ce n'est pas un coup dur pour le candidat à la primaire de la droite et que cela n'aura "aucune conséquence" d'ordre politique.



"C'est un classique. Certains conseilleurs, à l'issue de leur mandat, de leur fonction, pour des raisons multiples, cherchent à nuire à celui auprès duquel ils ont travaillé. On a connu ça avec un conseiller d'Édouard Balladur qui avait fait un livre à charge", explique Brice Hortefeux qui rappelle aussi le livre récent d'un ancien conseiller de Myriam El Khomri, ministre du Travail. "Dans ce genre d'ouvrages, il y a une succession d'informations dont la véracité est impossible à vérifier", ajoute-t-il.

Dans son livre, Patrick Buisson, qui représente une "déception humaine" selon Brice Hortefeux, affirme que Nicolas Sarkozy, du temps où il était ministre de l'Intérieur en 2006, aurait volontairement laissé agir des casseurs lors des manifestations anti-CPE. Des accusations balayées par Brice Hortefeux. "Il y a quelques semaines, il y a aussi eu des débordements avec la loi Travail. Va-t-on, pour autant, soupçonner Bernard Cazeneuve d'avoir laissé faire ? Tout ceci est vraiment ridicule", estime l'eurodéputé.