publié le 02/07/2018 à 07:45

Vous savez moi ce qui me tue ? C'est de voir des gens vociférer, hurler, manifester, injurier pour 1 minute et 32 secondes. C'est la différence entre rouler à 90 kilomètres/heure et 80 kilomètres/heure. C'est le test qui a été effectué sur un même trajet de 40 kilomètres. Et même si vous perdiez trois minutes ou cinq minutes, est-ce que cela vaut la peine de se mettre dans tous ses états ?



Vous savez, des bêtises j'en ai entendues. Mais je crois que la palme des bêtises revient à Pierre Chasseray, de 40 millions d'automobilistes, qui a déclaré que cette diminution de vitesse c'était (cela vaut son pesant de cacahuètes) "du temps de vie sociale en moins". Eh ben oui, trois minutes de moins à l'apéro avec les copains parce que vous avez roulez 10 kilomètres/heure moins vite, vous vous rendez-compte ? Votre vie n'est plus la même soudain !

En revanche quand on est trois mètres sous terre ou dans un fauteuil roulant, on en parle du temps de vie sociale ? La mauvaise foi de ceux qui protestent avec de tels arguments, ce n'est quand même pas très sérieux.