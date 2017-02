Levallois-Perret : le fils Balkany a été placé en détention provisoire

publié le 21/02/2017 à 22:07

Les Balkany de nouveau face à la justice. Et cette fois-ci, c'est le fils qui est visé. Selon le journal le Canard Enchaîné, Alexandre Balkany est mis en examen dans l'affaire de fraude fiscale visant ses parents. Il a été placé en détention provisoire lundi 20 février au motif du non-paiement de la totalité de la caution de 100.000 euros dont il devait s'acquitter. Son contrôle judiciaire a de fait été révoqué.



Tout comme ses parents, Alexandre Balkany, âgé de 36 ans, a été mis en examen le 4 mai 2016 pour blanchiment de fraude fiscale et placé sous contrôle judiciaire. Il avait l'obligation de payer une caution d'une somme de 100.000 euros. Caution qu'il avait contesté et qui avait été confirmée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Dans cette enquête, la justice reproche au fils du couple d'avoir aidé ses parents à dissimuler au fisc la possession d'une luxueuse villa à Marrakech en signant des contrats de bail en 2011 et 2014.

Patrick Balkany a quant à lui été mis en examen notamment pour corruption passive, fraude fiscale, blanchiment de corruption et de fraude fiscale aggravée. Isabelle Balkany, également mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale a déclaré au journal Le Parisien : "Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire que d'exprimer notre incompréhension et notre indignation devant l'acharnement d'une violence hors du commun dont notre famille est victime".