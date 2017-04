Les sulfureux comptes Facebook d'Axel Loustau, trésorier de Marine Le Pen

publié le 06/04/2017 à 14:30

Ce sont des idées que Marine Le Pen a tenté de bannir en prenant la tête du parti fondé par son père, Jean-Marie Le Pen. Pourtant, parmi ses proches, certains continuent d'afficher, à visage masqué ou découvert, des idées et opinions sulfureuses. Ces révélations sont le fruit d'une enquête de l'hebdomadaire Marianne et du site Mediapart, qui ont passé au crible les multiples - il y en aurait une demi douzaine - comptes Facebook d'Axel Loustau, proche de longue date de la présidente du Front national et trésorier de Jeanne, le micro-parti de la candidate.



Sur le réseau social, cet ancien membre du Groupe Union Défense (GUD), groupuscule d'extrême droite violent fondé par Frédéric Chatillon dont il est proche et ancien camarade de Marine Le Pen à l'université, a eu recours à des pseudonymes, des anagrammes de son nom afin de préserver son anonymat. Pêle-mêle, on peut y voir des captures d'écran montrant des statuts, parfois commentés avec des allusions à la Shoah, ou encore la photo d'une assiette de riz, arrangée pour représenter une croix gammée avec pour seul commentaire : "Une bonne petite assiette de riz. Toute simple..."

Sur l'un des comptes, la date d'anniversaire renseignée est le 20 avril. Identique à celle d'Adolf Hitler. Supercherie ou coïncidence ? Les journalistes ne tranchent pas sur ce point-là. Mais publient des captures d'écran de messages d'anniversaire formulés en allemand. Des traces numériques qui sèment le doute sur l'entreprise de "dédiabolisation" du Front national.