publié le 02/11/2017 à 10:50

Que doit faire l'État français des enfants de ses ressortissants, partis rejoindre Daesh et aujourd'hui arrêtés après la libération d'anciens bastions du groupe terroriste, comme Raqqa ? Tout dépend du pays dans lequel ils se trouvent. En Irak, les adultes peuvent être jugés sur place et le sort des enfants "est étudié au cas par cas", en tenant compte de la volonté des parents, avait expliqué la ministre des Armées, Florence Parly. En Syrie, la situation est plus floue car "si des ressortissants français sont entre les mains de différentes autorités, un signalement est fait auprès du Comité international de la Croix-Rouge", avait indiqué la ministre, sans plus de précisions.



Une situation que certains anciens membres du groupe État islamique tentent de fixer. Interrogée par France 2, une Française demande : "Au moins, qu'on ramène les enfants". Originaire de Nantes, Margot 27 ans, a été arrêtée à Raqqa lors de l'assaut final de l'alliance arabo-kurde contre les terroristes.

Mère de trois enfants, une fille de 6 ans et deux garçons de 3 ans et 5 mois, dont les deux derniers sont nés en Syrie, elle lance un appel aux autorités françaises. "Si on veut me faire porter la culpabilité, moi, je peux assumer, mais les enfants eux ne peuvent pas le supporter. Si on ne peut pas me rapatrier, au moins, qu'on ramène les enfants", explique-t-elle à France 2. "C'est ça qu'il y a de plus difficile, (...) voir ses enfants souffrir."

Margot, convertie à l'Islam dès ses 18 ans, a passé quatre ans dans les rangs de Daesh, mais tente de s'expliquer. "On n'a pas voulu tout ça,. On a pensé rejoindre un certain modèle. Et on nous a présenté que des mensonges. On a été trompé", assure-t-elle. Mariée à quatre reprises (trois de ses maris sont décédés), Margot dit ne jamais avoir combattu pour Daesh et affirme aussi avoir tenté de s'échapper.



France 2 précise qu'en Syrie, la Française risque la peine de mort. Condamnée, en son absence, à deux ans de prison en France, pour être partie en Syrie, elle se dit prête à assumer sa peine : "Je me suis préparée depuis longtemps à ça", affirme-t-elle.