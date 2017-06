publié le 26/06/2017 à 03:52

Ambiance chez Les Républicains. Dimanche 25 juin, Xavier Bertrand n' a pas caché les relations délicates qu'il entretient désormais avec son parti. "Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. Et on n'a peut-être plus grand-chose à faire ensemble", a-t-il lancé dans le JDD.



Xavier Bertrand a également annoncé qu'il ne briguerait pas la présidence du parti pour se consacrer pleinement à sa région des Hauts-de-France. Mais ce dernier ne s'est pas arrêté là. L'ancien ministre a apporté son soutien à Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, face à la ligne davantage conservatrice de Laurent Wauquiez qu'il a accusé de courir "après l'extrême-droite".



À ces déclarations au vitriol, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a répondu dimanche après-midi dans un tweet. "Amis : ne répondez pas aux invectives et caricatures", a-t-il écrit. "Ne laissons pas les médiocres aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte : la reconstruction d'une droite fière de ses valeurs", a-t-il ajouté.

