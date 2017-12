Bernard Accoyer sur Les Républicains : "Nous sommes des morts-vivants"

publié le 08/12/2017 à 15:24

Le premier tour de l’élection de la présidence des Républicains (LR) se rapproche et les langues se délient. Bernard Accoyer, secrétaire général du parti, s'est exprimé sur la situation du mouvement dans les colonnes de L'Express. Avec plusieurs figures de la droite, il dresse un état des lieux sévère du mouvement.



"C'est une catastrophe. Nous avons commis toutes les erreurs possibles, le mouvement a trop fonctionné comme un instrument d'accès ou de maintien au pouvoir, juge Bernard Accoyer. Aujourd'hui, ce parti n'a plus de colonne vertébrale. La vérité oblige à dire que nous sommes des morts-vivants."



Ses propos font écho à ceux de l'ex-LR et désormais Premier ministre, Édouard Philippe qui avait utilisé le même terme pour qualifier le parti de droite. "Certains jours, la vie à Matignon n'est pas facile. Mais, ces jours-là, je pense que je pourrais être aujourd'hui membre LR et me fader ces morts-vivants. Et ça, franchement, ça me console !" avait-il déclaré selon Le Canard Enchaîné.

Luc Chatel, ancien secrétaire général du parti, s'est aussi exprimé sans concessions dans L'Express : "De la promesse de 2002, il ne reste rien. Le mouvement s'est asséché, il ressemble à une secte de droite (...) Il ne faut pas que la droite s'excuse de son positionnement sur l'identité ou la sécurité mais elle doit aller bien au-delà, sans quoi elle se caricature elle-même".