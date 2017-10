publié le 24/10/2017 à 19:14

La crise du système des partis. Les Républicains sont en ce moment même réunis en Bureau politique. Au programme, l'exclusion d'Édouard Philippe, Gérald Darmanin et leurs amis reconstructeurs. La crise chez les Républicains semble se poursuivre.



Un parti qui envisage d'exclure des responsables importants c'est un parti qui s'affaiblit et qui choisit le mauvais rôle", estime Alain Duhamel, qui note que la situation d'Édouard Philippe est "assez pittoresque", voire "baroque". "Il y a d'autres méthodes, plus souples, plus conciliantes, qui consisteraient à le mettre en réserve, où à le suspendre jusqu'à la fin de la législature".

"Si d'un côté on exclu les modérés des LR et qu'au même moment on conserve Sens Commun - c'est à dire le contraire des modérés - ça voudrait dire que l'air Wauquiez commence par un sérieux virage à droite", souligne Alain Duhamel.