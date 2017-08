et Clarisse Martin

publié le 27/08/2017 à 12:07

Ce devait être l'occasion de prendre un nouveau départ après le revers de l'élection présidentielle, mais le campus des Jeunes Républicains qui se tenait au Touquet (Pas-de-Calais) ce samedi 26 août semble avoir été un rendez-vous manqué pour la droite.



Désertée par les ténors du mouvement - notamment par les juppéistes réunis auprès d'Alain Juppé à Bordeaux - la tente blanche installée entre deux terrains de pétanque serait presque passée inaperçue. À l'intérieur, peu de monde s'y bouscule. Pour l'une des militantes présentes, c'est simplement à cause "du beau temps". Mauvaise foi militante ?

Au Touquet, la foule était nombreuse au même moment pour acclamer Emmanuel Macron, qui a profité d'un week-end dans sa villa pour s'offrir un bain de foule. Suffisant pour éclipser le rendez-vous de rentrée des Républicains ?

Laisser du temps au temps

Sous la tente dressée, la défaite se ressent jusqu'au contenu des assiettes. Taboulé et chips au menu du repas, la conséquence d'un parti ruiné financièrement, mais aussi intellectuellement. De là à se demander si être de droite signifie encore quelque chose.



Marc-Philippe Daubresse, député Les Républicains du Nord, demande patience et indulgence. "Il faut un peu de temps. Vous savez, quand vous avez subi une défaite et des blessures, il faut un peu de temps pour cicatriser." Un militant reste optimiste. "Il faut savoir repartir, vous verrez", prophétise-t-il.