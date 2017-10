Les Républicains : "Il est temps d'arrêter le feuilleton", tranche Guillaume Larrivé

publié le 24/10/2017 à 13:13

Ce mardi 24 octobre, la direction du parti se réunit en un "bureau politique de la clarification", qui débutera à 18 heures. "Il est temps d'arrêter le feuilleton. Il faut prendre une décision, calme et claire", annonce Guillaume Larrivé, porte parole des Républicains. "On ne peut pas être à la foi membre du gouvernement et membre du premier parti d'opposition", précise-t-il en mettant en évidence les "différences" du parti avec le gouvernement d'Emmanuel Macron.