publié le 22/06/2017 à 09:40

Jean-Christophe Lagarde veut une opposition "constructive". Son ralliement aux "constructifs", groupe parlementaire officialisé le 21 juin, semble aller dans ce sens. Le nouveau groupe de députés s'est formé avec des membres de l'Union des Démocrates indépendants (UDI) et des Républicains qui selon Jean-Christophe Lagarde souhaitent "rompre avec les habitudes politiques". "Le message que les Français nous ont envoyé c'est 'arrêtez cette politique pavlovienne, cette politique réflexe, où lorsque vous êtes dans un camp vous critiquez tout ce qui se fait dans le camp d'en face", explique le chef de l'UDI.



Dans ce groupe, "un certain nombre de parlementaires souhaite voter la confiance" du gouvernement selon Jean-Christophe Lagarde, même si "la plupart souhaite s'abstenir" quand quelques uns encore s'y opposeront. "Cela veut dire qu'on peut laisser le gouvernement travailler, espérer qu'il ne soit pas sourd et aveugle à toutes les idées", explique le patron de l'UDI. "Au lieu de faire semblant d'abattre un gouvernement, qui a la légitimité puisqu'il vient d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, nous on se met dans la situation de travailler", argue-t-il.

"Ce que nous construisons avec Les Républicains qui ont choisi eux aussi de choisir des jeux de rôle que les Français ne supportent plus, c'est un groupe capable de parler avec le gouvernement, en espérant que ce gouvernement ne s'enferme pas dans le parti unique de la majorité absolue, parce que ça lui permet de s'enrichir de discussions, de propositions. Clairement nous soutiendrons tout ce qui correspond à notre ADN, à nos projets politiques et nous combattrons les erreurs d'un gouvernement", ambitionne Jean-Christophe Lagarde.

Exit l'opposition futile ? "L'opposition de droite hier, comme l'opposition socialiste sous le mandat de Sarkozy est pavlovienne : par nature, par définition, quand c'est le camp d'en face qui dit quelque chose, on le critique, même si l'on disait la même chose avant-hier", constate le patron de l'UDI. "Macron parle de la construction et de la refondation européenne : c'est ce que nous disons depuis quinze ans, je ne vais pas dire le contraire. Il dit que les Français doivent être égaux devant les retraites - c'est ce que nous disons depuis dix ans, je ne vais pas dire le contraire", illustre le chef de l'UDI.