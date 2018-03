et Loïc Farge

Un chiffre permet de saisir la tentation du FN chez les catholiques. Lors de la dernière présidentielle, 4% des catholiques pratiquants déclarés avaient voté pour Marine Le Pen. Aux élections régionales en décembre dernier, ils étaient... 24%. Un quart des catholiques ont choisi le Front national. "Il n’est pas question de partir en croisade contre le FN", explique le patron du quotidien La Croix. "Mais ces scores créent pour nous l’obligation de donner de la matière à nos lecteurs pour réfléchir avant l’élection", dit Guillaume Goubert. RTL vous le révèle : il a donc pris une décision inédite : envoyer à ses lecteurs abonnés (74.000 foyers en France) une revue d’une centaine de pages consacré au phénomène du FN.



La Croix, une institution dans la presse en France, va-t-elle appeler à voter contre le Front national ? Non. Ces 100 pages ne sont pas un tract anti-Front national, ni un contre-argumentaire. C’est un recueil de reportages, d’appels, d’analyses qui composent le prochain numéro de la revue jésuite Projet. Un de ses articles, par exemple, tente de comprendre pourquoi certains au Secours Catholique sont séduits par le FN. "On ne comprend pas nous-mêmes pourquoi le phénomène touche aujourd'hui autant de chrétiens. Alors, on a cherché à comprendre plutôt que de dénoncer", explique le rédacteur en chef de la revue Projet, Jean Merckaert.

"Nous sommes heurtés d'entendre : 'Finalement, pourquoi pas le Front national, on ne l'a pas essayé ?' Comme si finalement ce vote était à prendre à la légère", déplore-t-il. "Nous avons voulu redonner un peu de gravité à ce moment. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Nous voulons rouvrir un dialogue. Reprenons les valeurs que nous avons en commun, la foi que nous partageons, ces mots de Jésus qui nous dit 'J'étais étranger et vous m'avez accueilli'", affirme Jean Merckaert. "Reprenons aussi ce qui nous guide au moment d'aller voter. Est-ce que nous avons encore une espérance ? J'ai du mal à sentir une espérance dans le vote d'extrême droite", insiste-t-il. "L'espérance est la pointe de la foi chrétienne. Même dans les circonstances les plus extrêmes, les chrétiens continuent d'espérer", plaide-t-il encore.

Ce discours selon lequel "le FN n’est pas compatible avec l’Évangile", on l'entend souvent dans la bouche des évêques de France. La hiérarchie de l’Église est aussi travaillée par la progression du Front national. Certains évêques, décomplexés, ont investi l’arène politique. Notamment l’évêque de Fréjus-Toulon qui a invité à une rencontre l’année dernière Marion Maréchal-Le Pen qui affiche sa foi. Certains évêques sont effectivement heureux de voir des politiques reprendre leurs convictions notamment sur la famille. Cela ne signifie pas que ces évêques se retrouvent dans la ligne politique du Front national. Mais cela complique les choses désormais pour que les évêques de France parlent d’une même voix, comme ils le font lors des élections et comme ils s’apprêtent à le faire, dans un texte très attendu qui sera publié 14 octobre.