Patrick Balkany a-t-il reconnu être le titulaire de comptes off-shores ?

Le député-maire de Levallois-Perret aurait avoué avoir détenu des comptes off-shores pour dissimuler au fisc être le véritable propriétaire de plusieurs villas.

par François Quivoron , Jean-Baptiste Bourgeon publié le 08/01/2017 à 10:09

C’est un nouveau rebondissement dans l’enquête pour dissimulation de patrimoine visant Patrick Balkany. Le député-maire de Levallois-Perret, mis en examen pour corruption passive, blanchiment de fraude fiscale et fraude fiscale, serait passé aux aveux devant les preuves présentées par les deux juges en charge du dossier, Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon. Selon une information du JDD ce dimanche 8 janvier, Patrick Balkany aurait reconnu avoir détenu des comptes off-shores, qui servaient à cacher le véritable propriétaire de plusieurs villas.



Ce serait lors de sa dernière audition face aux juges, le 5 octobre 2016, que Patrick Balkany aurait avoué ce montage fiscal après avoir longtemps nié les faits. Le maire de Levallois-Perret aurait invoqué, d’après le JDD, "une histoire familiale complexe et invérifiable" pour minimiser cette pratique. Le député du parti Les Républicains et sa femme Isabelle, également mise en examen, sont soupçonnés d'être les véritables propriétaires de villas à Saint-Martin aux Antilles et à Marrakech au Maroc. Pour échapper au fisc, ils avaient jusque-là assuré en être de simples locataires.



Pour présenter des preuves accablantes, les deux juges ont enquêté et obtenu, grâce à des commissions rogatoires envoyées en Suisse, au Liechtenstein, au Maroc, à Singapour et en République dominicaine, des éléments montrant bien le montage d’un système off-shore visant à dissimuler la véritable identité des propriétaires de ces villas. Ces révélations font l’objet d’un livre intitulé L’Enquête Balkany, écrit par le journaliste Laurent Valdiguié.