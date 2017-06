publié le 16/06/2017 à 19:36

Il avait déjà battu un record lors du premier tour. Dimanche 11 juin, le taux d'abstention a grimpé à 51,29%, atteignant de fait son plus haut score depuis les débuts de la Vème République pour un scrutin législatif. Et cela ne devrait pas s'arranger au second tour, si l'on en croit le dernier sondage Odoxa publié par franceinfo vendredi 16 juin.



Selon l'étude, réalisée les 14 et 15 juin auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 53% des Français n'iront pas voter dimanche 18 juin. Dans le détail, l'abstention sera la plus forte chez les sympathisants du Front national. 61% d'entre eux ne souhaitent pas prendre part au vote. Du côté des sympathisants de gauche, 48% comptent s'abstenir, un chiffre qui descend à 35% pour les électeurs de droite et de La République En Marche.

Il n'y aura donc pas de front "anti-REM", puisque 27% des abstentionnistes expliquent leur choix par le fait que selon eux, l'élection est jouée d'avance et que le parti d'Emmanuel Macron l'emportera largement. 24% des personnes qui ne comptent pas se déplacer jusqu'à leur bureau de vote disent eux ne pas se reconnaître dans les projets ou les personnalités des candidats restants.



Autre enseignement de ce sondage, 6 Français interrogés sur 10 voient d'un mauvais oeil que les bancs de l'Assemblée nationale soient majoritairement occupés par des députés de la majorité présidentielle.