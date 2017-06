publié le 15/06/2017 à 23:00

À quelques jours du second tour des élections législatives, l’Assemblée nationale va peut-être connaître un renouvellement sans précédent. Au total, plus de 400 députés pourraient être déchus par les urnes dimanche 18 juin. Mais le triomphe de la République en marche va également toucher près des deux tiers des 2.000 collaborateurs de l'Assemblée nationale sortante. "Quand on entre en politique, on connaît les règles et on sait que c’est un un monde cruel", confie Marianne Darmon, l'assistante du député socialiste Christophe Borgel.



Alors que l’élu après duquel elle travaillait a été battu dès le premier tour, dimanche 11 juin, elle ne cache pas une certaine amertume : "Ça parait assez injuste, on a un goût amer dans la bouche mais c'est le jeu, c’est comme ça". Alors que leur image a été fortement écornée par les affaires Fillon et Le Roux, les conditions de licenciement des assistants parlementaire restent bien moins avantageuses que celles de leurs employeurs, puisqu'ils sont licenciés pour "motifs personnels".