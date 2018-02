Service national : "On ne sait pas en quoi ça consiste", déplore Bénédicte Chéron

publié le 10/02/2018 à 08:48

Le service national universel, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, ne sera "probablement pas obligatoire", a annoncé la ministre des Armées Florence Parly, vendredi 9 février. Invitée de RTL ce samedi 10 février, l'historienne Bénédicte Chéron, enseignante à l'Institut catholique de Paris et spécialiste des questions militaires, est revenue sur cette annonce, dénonçant le "flou" du projet porté au cours de la dernière campagne présidentielle.



"On ne sait pas en quoi ça consiste et il y a eu des annonces fracassantes pendant la campagne", déplore Bénédicte Chéron. Pour la spécialiste, ce projet a été évoqué en raison d'un "manque de cohésion nationale" constaté au cours de la période des attentats qui ont endeuillé la France, et parce qu'il y a "une certaine mythologie du service militaire" au sein de l'Hexagone, où il a été obligatoire jusqu'en 1996.

Néanmoins, l'enseignante estime que le projet n'est pas complètement au point mort. "Énormément de groupes de réflexion travaillent" sur la question, explique-t-elle au micro de RTL. Plus les questions matérielles comme le budget, ce serait davantage la finalité du projet qui serait au cœur des réflexions de l'exécutif, poursuit-elle.