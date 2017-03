Le sénateur LR qui a rallié Macron bientôt rejoint par des "collègues" ?

publié le 17/03/2017 à 12:25

Le soutien de certains socialistes pour le candidat du mouvement "En Marche !" pourrait-il inspirer à droite ? Il y en a un qui n'a pas hésité à sauter le pas. Mercredi 15 mars, le sénateur Les Républicains Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron, estimant qu'il était le "seul candidat d'une alternance crédible". Et selon ses dires, d'autres parlementaires de son camp pourraient le suivre.



Invité de Sud Radio et Public Sénat vendredi 17 mars, l'élu de l'Yonne a ainsi déclaré : "Depuis que j'ai annoncé ma décision, je peux vous dire que les messages, les SMS, j'en ai des centaines et des centaines, j'en ai 500 ou 600 (...) et notamment de quelques collègues parlementaires ou maires de grandes villes de France qui me disent : 'Écoute, ta démarche nous interpelle, ça nous intéresse, on y réfléchit, peut-être voyons-nous'".

Exclusion quasi-immédiate du parti

Mais le passage à l'acte semble plus compliqué, notamment en raison des sanctions de leur parti d'origine. Après avoir fait le tour des parlementaires du département de l'Yonne, François Fillon, Bernard Accoyer, Bruno Retailleau et Christian Jacob ont ainsi décidé à l'unanimité d'engager une procédure d'exclusion du parti Les Républicains contre Jean-Baptiste Lemoyne, quelques heures seulement après sa prise de décision. "J'espère que mon cas ne fera pas créer une jurisprudence embarrassante si Les Républicains sont amenés à choisir au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen !", a réagi avec ironie le principal intéressé, selon Le Figaro.



Ce qui ressemble fort à une sanction pour l'exemple viserait en fait à décourager les élus LR d'une quelconque tentative d'émancipation. Et pour enfoncer le clou, Guillaume Larrivé, proche de Nicolas Sarkozy et député du même département de l'Yonne a adressé une lettre à tous les militants icaunais (habitants de l'Yonne, ndlr) pour dénoncer le geste de Jean-Baptiste Lemoyne, qui selon lui, a décidé de "rejoindre une annexe du Parti socialiste : la gauche new look d'Emmanuel Macron et ses relais dans l'Yonne, les maires socialistes d'Auxerre et Avallon".



Celui qui est aussi secrétaire général de la fédération LR du département n'a pas hésité à qualifier cette décision de manoeuvre "de la vieille politique politicienne, celle des intrigants opportunistes et carriéristes qui ont affaibli la France au temps de la IVème République".