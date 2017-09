publié le 16/09/2017 à 09:37

Cette fois, c'est l'ONG anti-pesticides Générations futures qui a tiré la sonnette d'alarme. Après avoir analysé des produits de consommations courante, plus de 16 (sur 30 produits testés), dont des céréales, ont présenté des traces de glyphosate, une substance classée comme "cancérogène probable" par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS il y a deux ans. Cette molécule est également à la base du puissant herbicide Roundup, utilisé par un grand nombre d'agriculteurs.



Pour José Bové, il faut tout simplement "interdire le Roundup, qui est un vrai danger pour la santé. On en retrouve dans les cours d'eau, les végétaux et les céréales du petit-déjeuner, c'est un véritable poison qu'il faut éliminer", s'insurge le député européen.

Si le Roundup est effectivement retiré de la vente, existe-t-il un produit similaire et moins toxique pour le monde paysan ? "Aujourd'hui, la meilleure façon pour éliminer les plantes adventices (mauvaises herbes, ndlr), c'est la rotation de cultures", affirme José Bové. "Si vous cultivez des céréales, puis des légumineuses, puis des prairies avant de revenir aux céréales, le problème des plantes adventices diminue", explique-t-il. "C'est quelque chose de possible, qui n'est pas farfelu". Pour l'écologiste, on peut donc se passer du Roundup, "sauf si on veut faire de la monoculture en permanence", conclut-il.