Le parti de Marine Le Pen voit les nuages s'accumuler au-dessus de sa tête

et Loïc Farge

publié le 04/04/2018 à 07:07

La nouvelle est passée relativement inaperçue. La semaine dernière, Marine Le Pen a annoncé que les résultats de la consultation des adhérents sur le changement de nom du Front national seraient connus fin mai. Initialement, ce devait être fin avril.



Un mois de plus car - on en a déjà parlé sur RTL - l'abandon du nom "Front national" est loin de faire l'unanimité. En petit comité, Marine Le Pen reconnait qu'il y a des conservateurs qui ne veulent rien changer. Et pour ça, elle a besoin, dit-elle, de "temps pour les convaincre".

Mais voilà au FN, certains ont d'autres explications sur ce changement de date. "Elle ne veut pas gâcher son 1er Mai", explique un cadre. Un autre assure que "la polémique autour du nom va laisser des traces pendant longtemps".

Quoi qu'il en soit, la période est compliquée au Front national, d'après Le Figaro. Le parti n'a plus que 38.000 adhérents à jour de cotisation, soit la moitié des militants perdus en quatre ans.