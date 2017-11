Le maire de Brachay quitte finalement le FN pour rejoindre Philippot

Gérard Marchand et Florian Philippot le 3 septembre 2016 à Brachay

publié le 10/11/2017 à 15:26

Le 22 septembre dernier, Florian Philippot se réjouissait sur Twitter de l'arrivée de Gérard Marchand, maire de la petite commune de Brachay, dans les rangs de son mouvement Les Patriotes. Mais à peine deux jours plus tard, le principal intéressé démentait dans les colonnes du Journal de la Haute-Marne.



"Je n'ai pas l'intention de quitter le parti. Je suis ami avec Florian Philippot et je le resterai. Pour le reste, j'ai ma carte au Front national et je la garde", avait assuré Gérard Marchand. Mais l'édile de cette bourgade de 55 habitants a semble-t-il changé d'avis. C'est lors du 47ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle, jeudi 9 novembre, que les deux hommes ont officialisé leur rapprochement, toujours sur Twitter. Gérard Marchand apparaît aux côtés de l'ancien numéro 2 du FN, tenant dans sa main une carte d'adhérent au nouveau parti créé par Florian Philippot.

Bienvenue au maire de Brachay avec nous @_LesPatriotes pic.twitter.com/MKjpiNSC42 — SZYCH NATHALIE (@SZYCH1) 9 novembre 2017

Ce dernier a de quoi se réjouir, puisque l'arrivée du maire de Brachay dans les rangs des Patriotes est un coup dur pour le Front national. C'est en effet dans ce petit village que Marine Le Pen avait pris l'habitude de prononcer son discours à chaque rentrée depuis 2012.