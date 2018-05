et AFP

publié le 15/05/2018 à 08:23

Analyse des appels, retours sur expérience, formation: pour éviter que le drame de Strasbourg ne se reproduise, Agnès Buzyn a demandé lundi 14 mai aux urgentistes de lui faire rapidement des propositions pour "harmoniser les pratiques" des Samu, sans promettre de nouveaux moyens.



Révélée fin avril, la mort de Naomi Musenga, 22 ans, quelques heures après avoir appelé le Samu en raison d'intenses maux de ventre, mais sans être prise au sérieux par l'opératrice téléphonique, a créé la polémique et ouvert un débat sur le fonctionnement du service médical d'urgence, qui reçoit 30 millions d'appels chaque année. Une enquête administrative, confiée à l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), a débuté lundi. En parallèle, une enquête judiciaire a été ouverte.

Pour Agnès Buzyn, "il convient qu'il n'y ait plus d'erreur de ce type" et d'"améliorer à l'avenir la régulation et les réponses aux patients par le Samu". Toutefois, elle a souligné que "dans 99,9% des cas, fort heureusement, le Samu travaille merveilleusement". Elle a donc chargé les urgentistes de lui présenter "une feuille de route" d'ici au 1er juillet, insistant sur sur "trois thèmes"

À écouter également dans ce journal :

- Gaza : les États-Unis ont bloqué lundi 14 mai l'adoption d'un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une enquête indépendante sur les événements meurtriers dans la bande de Gaza, selon des sources diplomatiques. Dans le projet de texte, "le Conseil de sécurité exprime son indignation et sa tristesse face à la mort de civils palestiniens exerçant leur droit à manifester pacifiquement".



- Attentat à Paris : les gardes à vue de trois proches de Khamzat Azimov commencées dimanche ont été prolongées lundi soir pour déterminer si le jihadiste, qui a tué un homme samedi à Paris, a bénéficié de complicités pour cet attentat qui a relancé le débat sur le suivi des personnes fichées pour radicalisation.



- Justice : l'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, condamné en 2016 à 3 ans de prison pour fraude fiscale et rejugé en février à Paris, saura mardi s'il va en prison. La cour d'appel de Paris rendra son arrêt en début d'après-midi.



- Grève à la SNCF : avec 27,58 % de grévistes lundi à la SNCF, les syndicats ont réussi à muscler la mobilisation contre la réforme ferroviaire, en lançant en parallèle leur consultation auprès des cheminots sur le projet du gouvernement.



- Air France : le conseil d'administration du groupe franco-néerlandais doit se prononcer mardi 15 mai sur la gouvernance de transition du groupe en attendant de trouver un successeur au PDG Jean-Marc Janaillac qui a jeté l'éponge début mai.