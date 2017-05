publié le 12/05/2017 à 08:14

Nous sommes à deux jours de la passation de pouvoir à l’Élysée entre François Hollande et Emmanuel Macron. Le premier a fait quelques confidences sur le déroulement de la cérémonie qui se déroulera le dimanche 14 mai. Il fera tout pour que ce soit simple, clair, et amical : "Je ne passe pas le pouvoir à un opposant politique, c’est quand même plus simple", glisse-t-il. L’entretien entre les deux hommes dimanche devrait être cordial et peut-être aussi assez long car, affirme, le président, "toutes les informations y compris les plus sensibles lui seront données."



Pas question pour autant de jouer le conseiller, le mentor ou la mouche du coche d’Emmanuel Macron, confie le Président en exercice. Un changement de ton, puisque en début de semaine il s’était volontiers posé en guide. Lundi commence pour lui une autre vie. François Hollande entend voyager, mais "pas de conférences payantes" ; une allusion à peine voilée à Nicolas Sarkozy. Autre différence, lui ne s’interdit pas de revenir en politique : "Il ne faut jamais dire jamais, affirme-t-il, ça dépend des situations."

À écouter également dans ce journal

- La liste des investitures "En Marche !" pour les législatives a été dévoilée jeudi 11 mai. 428 noms publiés et un recalé très en colère : François Bayrou. Au lieu des 120 investitures promises au MoDem, il n’en a obtenu que 35. Richard Ferrand, le secrétaire général de La République en Marche, lui répond.

- En Lorraine, la dernière mine de charbon a fermé il y a 13 ans. Depuis, les mineurs retraités réclament réparation. Ils veulent que soit reconnue l’exposition massive à des produits cancérogènes durant leur carrière ainsi que le préjudice d’anxiété lié à leur exposition.



- En Creuse, la colère des 279 salariés de l’équipementier automobile GM&S dans la commune de La Souterraine. Leur entreprise est menacée de liquidation judiciaire. Ils ont commencé le 11 mai à détruire du matériel et affirment avoir piégé leur usine avec des bonbonnes de gaz et des bidons d’essence.



- Aux États-Unis, l’enquête russe continue malgré le limogeage du chef du FBI. C’est ce qu’a dit cette nuit son remplaçant par intérim Andrew McCabe. Il est l’ancien numéro 2 du FBI et a été auditionné par le Sénat.



- Le pape François attendu le 12 mai par près d’un million de fidèles au sanctuaire portugais de Fatima. Il vient célébrer le centenaire des apparitions supposées de la Vierge Marie à trois jeunes bergers.