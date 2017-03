publié le 06/03/2017 à 07:43

François Hollande a estimé que la "menace" d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle existe. Dans une interview accordée lundi 6 mars à six médias européens, dont Le Monde, le chef de l'État espère toutefois que "la France ne cédera pas" à la tentation de l'extrême droite. Le danger existe, car "l'extrême droite n'a jamais été aussi haute depuis près de 30 ans", a-t-il déclaré dans cet entretien publié à quelques heures avant la tenue d'un mini-sommet européen qui réunira les dirigeants français, allemand, italien et espagnol à Versailles.



La France "a conscience que le vote du 23 avril et du 7 mai déterminera non seulement le destin de notre pays, mais aussi l'avenir même de la construction européenne", a fait valoir François Hollande, "car si d'aventure la candidate du Front national l'emportait elle engagerait immédiatement un processus de sortie de la zone euro et même de l'Union européenne".

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Sur le plateau du journal de France 2, dimanche 5 mars, François Fillon a confirmé qu'il ne se retirerait pas. "Personne ne peut m'empêcher d'être candidat", a-t-il martelé devant Laurent Delahousse.

- Alain Juppé organise une conférence de presse, ce lundi à 10h30 alors qu'une partie de son camp le presse de prendre la place de François Fillon, en grande difficulté dans la course à la présidentielle.



- Disparus d'Orvault : après plus d'une semaine de mystère, se dirige-t-on vers un dénouement dans l'affaire de la disparition de la famille Troadec ? Selon nos informations, le beau-frère de Pascal Troadec aurait reconnu lors de sa garde à vue le quadruple homicide des membres de la famille.



- Météo : 27 départements de l'ouest et du centre de la France ont été placés en vigilance orange "vent violent" et "vagues-submersion". Une alerte qui devrait perdurer jusqu'à mardi 7 mars dans la matinée.



- Air France : Monaco a battu Nantes (4-0), dimanche 5 mars pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 et conserve ainsi la tête du championnat.