publié le 26/04/2017 à 07:46

Selon un sondage Harris Interactive, plus de 60% des Français estiment que Marine Le Pen a réussi son début de campagne pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les avis sont plus réservés à propos d'Emmanuel Macron. "Rien n'est jamais gagné à l'avance, il faut se battre, c'est ce que je vais faire dans les 15 jours qui viennent", a prévenu le candidat du mouvement En Marche.



Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient les déplacements dans le nord de la France, une région marquée par un électorat important pour le Front national. C'est notamment le cas près d'Amiens, la ville de naissance de l'ancien ministre de l'Économie. "Je m'engage pour Le Pen. Avant, j'ai voté Mélenchon, je n'ai pas de problème avec ça", clame un électeur, pas convaincu par le programme du candidat. Emmanuel Macron a prévu ce mercredi une visite aux salariés de l'usine Whirlpool, menacée de fermeture.

À écouter également dans ce journal

- Marine Le Pen s'est désengagée de la présidence du FN, remplacée par Jean-François Jalkh. Sa personnalité suscite la controverse. Cet homme de l'ombre, âgé de 59 ans, tire les ficelles du parti depuis de nombreuses années.

- Le mouvement "La Manif pour tous" appelle à s'opposer à Emmanuel Macron. Le collectif qui a vu le jour dans le combat contre la loi Taubira reproche au candidat d'"En Marche !" de défendre une "politique anti-famille".



- Une association à Beauvais favorise la réinsertion par le travail, en proposant par exemple des services de crèche ou de repassage. Tous les employés sont en réinsertion, après de longues périodes d'inactivité. 30 postes ont été créés depuis 2010.



- Les Français retrouvent le goût du voyage, les réservations de billets de train sont en hausse de 34% pour les ponts du printemps. "Bordeaux est la destination privilégiée cet été, avec un bond de 70% par rapport à l'an passé", explique Franck Gervais, directeur général de Voyages-sncf.com.



- Angers s'est qualifié mardi pour la finale de la Coupe de France, sa première depuis 1957, en s'imposant contre Guingamp (2-0). Le SCO affrontera le 27 mai prochain le vainqueur de l'autre demi-finale entre le PSG et Monaco.