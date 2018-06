avec Bénédicte Tassart et La rédaction numérique de RTL

Les réactions se multiplient après la charge de Jean-Louis Borloo contre Emmanuel Macron. Mercredi 27 juin, à Valenciennes, l'ex-ministre de la Ville a osé la métaphore culinaire. "Attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles", a-t-il lancé à propos de la politique du gouvernement.



En marge de la visite du Premier ministre Édouard Philippe ce jeudi 28 juin à Lille, Xavier Bertrand, Président de la région des Hauts de France, a défendu Jean-Louis Borloo. "Moi je suis prêt à jouer la carte de l’intérêt général, mais ce serait bien que le président face un peu confiance aux territoires. Ce serait bien aussi qu’il fasse confiance à Jean-Louis Borloo" a-t-il regretté.

"Jean-Louis ce n’est pas un diseux, c’est un faiseux. Il a fait des superbes choses et il était prêt à le refaire. Mais à un moment il faut faire confiance aux gens et ça à l’Élysée ça semble compliqué", a tancé Xavier Bertrand.

SYRIE - Le couperet est tombé pour le cimentier franco-suisse Lafarge. L'entreprise est mise en examen pour financement du terrorisme et complicité de crime contre l'humanité. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec une caution de 30 millions d'euros. Elle est accusée d'avoir versé de l'argent à des groupes djihadistes.



EUROPE - Le sommet des 28 va tenter d'éviter l'explosion sur la crise migratoire. Les chefs d'État et de gouvernement sont arrivés en début d'après-midi à Bruxelles, ce jeudi 28 juin. L'Union Européenne doit-elle se cadenasser, ou accepter les prochains navires de réfugiés ? La question sera au cœur des discussions.



MONDIAL - Les Bleus qui jouent à cache-cache. À deux jours de France-Argentine samedi 30 juin à 16h au stade de Kazan, aucune trace des Bleus ce jeudi 28 juin. La presse les cherche partout mais ils ont décidé de s'entraîner loin des regards indiscrets pour ne donner aucun indice aux Argentins.