publié le 06/09/2017 à 13:22

C'était une des promesses de campagne du candidat Macron. Il avait alors indiqué qu'il s'attaquerait aux régimes spéciaux de retraites, souhaitant instaurer un régime par points.



D'après le journal Le Monde à paraître ce mercredi 6 septembre dans l'après-midi, le président voudrait revoir le fameux régime spécial des cheminots dès le premier semestre de 2018, quitte à s'exposer à d'éventuels blocages et paralysies du pays.



Avant l'élection, Emmanuel Macron avait précisé son calendrier des réformes : il voulait commencer par s'attaquerait au Code du travail - ce qui est fait - puis aux allocations chômages et aux retraites. Ce chantier va occuper le gouvernement au début de l'année à venir.



C'est une bombe sociale révélée à quelques jours seulement de la manifestation contre la loi travail du 12 septembre, ce qui n'est sans doute pas un hasard.

