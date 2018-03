publié le 12/03/2018 à 12:30

"Quand la TfL n'a pas d'humour..." Le président de la région Normandie Hervé Morin a réagit après l'interdiction dans le métro de Londres (Royaume-Uni) d'une campagne de publicité incitant les entreprises britanniques à fuir le Brexit et à s'installer en Normandie.



Transport for London, l'organisme qui gère les transports londoniens, a interdit le déploiement des affiches normandes dans le métro car il estime que le sujet peut susciter "la controverse du public" et est trop sensible.

Présentées sous la forme d'un journal, le "Normandy Times", les affiches de l'Agence de développement de la région Normandie invitent les patrons britanniques à "voter avec leurs pieds et laisser les peurs post-Brexit" derrière eux.

À défaut d’être underground nous serons overground Hervé Morin Partager la citation





"À défaut d’être underground nous serons overground", a tweeté Hervé Morin en réaction à cette interdiction lundi 12 mars. Les affiches interdites dans le métro vont être imprimées dans certains journaux anglais, et du 19 au 23 mars, le "Magic Norman Tour", un bus à l'effigie de la campagne de publicité, fera le tour du pays, en passant par Bristol, Birmingham, Manchester, Cambridge et Londres, pour vanter l'accueil de la région Normandie.



"L’idée est de faire passer le message que la proximité fait de la Normandie l’endroit idéal pour bénéficier d’une ouverture sur le marché européen tout en gardant un lien avec son pays d’origine", explique l'Agence de développement de la région dans un communiqué.

Quand la @TfL n’a pas d’humour... À défaut d’être underground nous serons overground pour notre campagne de publicité invitant les entrepreneurs britanniques à venir en #Normandie « oublier le #Brexit » pic.twitter.com/svBjnmbzbF — Hervé Morin (@Herve_Morin) 12 mars 2018

La rédaction vous recommande