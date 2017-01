ÉDITO - L'éditorialiste revient sur le parcours en tant que Premier ministre de Bernard Cazeneuve

> L'Edito d'Alain Duhamel du 18 janvier 2017 Crédit Image : BORIS HORVAT / AFP Crédit Média : Alain Duhamel Télécharger

par Alain Duhamel publié le 18/01/2017 à 19:14

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Bernard Cazeneuve, le Premier ministre présentait ce matin mercredi 18 janvier, ces vœux à la presse. Un exercice atypique selon Alain Duhamel car il s'agit de "la première fois sous la Ve république qu'un Premier ministre présente ces vœux à la presse pour la première et la dernière fois en sachant que c'est la première et la dernière fois".



Bernard Cazeneuve qui sera resté six mois en tant que Premier ministre "s'en est très bien tiré" ,selon Alain Duhamel. Il a démontré dans des circonstances pas commodes "une sorte d'autorité tranquille et de sang froid (...) au fond il ne fait que passer mais il était à sa place", selon l'éditorialiste.



Pour Alain Duhamel, le destin politique de Bernard Cazeneuve au-delà de l'élection présidentielle est plutôt devant lui que derrière lui : "on voyait bien à quel point il était loyal avec François Hollande et solidaire de sa majorité, il essayait alors de dessinait sa propre image et de sculpter un personnage"a expliqué l'éditorialiste.