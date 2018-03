publié le 31/10/2016 à 12:44

Des étudiants chargés d'informer les visiteurs étrangers, un titre unique d'accès aux transports et aux sites touristiques, supprimer certains termes anxiogènes, des commissariats mobiles... La présidente de la région Île-de-France a décidé de passer la seconde afin de relancer le tourisme dans la première région française. Valérie Pécresse a dévoilé ses six mesures dans les colonnes du Journal du Dimanche.



Entre janvier et août 2016, "c'est un million de touristes et un milliard de recettes en moins", a-t-elle déploré alors que la capitale a été lourdement frappée par les attentats mais également par les intempéries. La Région va ainsi mettre en place un budget important : plus de 23 millions d'euros vont être consacrés au secteur du tourisme dans le budget 2017, a assuré Valérie Pécresse.

Mettre en place des "volontaires du tourisme"

En première ligne, la présidente de la région Île-de-France veut mettre en place des "volontaires du tourisme". Ces personnes, des étudiants parlant couramment anglais, seraient en charge "d'informer les touristes étrangers". De la tour Eiffel, à Montmartre mais également à Versailles ou Roissy, ces jeunes ambassadeurs "seront déployés sur les principaux sites touristiques".

200 d'entre eux seront recrutés pour les fêtes de fin d'année 2016 alors que Valérie Pécresse table sur 1.000 "volontaires du tourisme" pour l'été 2017. Ils seront rémunérés "sur la base légale de l'indemnité de stage, soit environ 250 euros net pour 15 jours", précise la nouvelle présidente de la région. Et afin de bien les distinguer, chaque étudiant devra porter une tenue identifiable avec le message suivant : "Welcome to Paris Region - May I help you" (Bienvenue en Île-de-France. Puis-je vous aider ?)

Un pass unique pour les transports et les visites

Valérie Pécresse est claire : "Il faut simplifier la vie des touristes et offrir plus de service". Pour cela, l'élue Les Républicains mise sur le développement d'un "CityPass". "C'est un titre unique d'accès aux transports et aux sites touristiques, sur un même support physique ou sur un smartphone", explique la présidente de la région qui juge "inconcevable" que cela n'existe pas encore. Il faudra cependant être un minimum patient puisque celui-ci ne devrait être opérationnel qu'en septembre 2018.

Rassurer les touristes d'un point de vue sécuritaire

Côté sécurité, Valérie Pécresse va signer une convention avec le ministère de l'Intérieur, pour "déployer des commissariats mobiles sur les principaux sites touristiques à partir de janvier 2017", financés par la Région "à hauteur de 1 million d'euros".



Une manière d'accentuer la sécurité à l'heure où les touristes voient de plus en plus la capitale comme une ville dangereuse. Et face aux risques d'attentat toujours présent en France, la présidente de la région veut supprimer le terme d'état d'urgence qu'elle juge trop "anxiogène". Ainsi, elle propose de mettre en place plutôt un "état de haute sécurité" permanent autour de règles concertées.

Le lancement du site "Welcome to Paris Region"

Assurer la sécurité, promouvoir les langues étrangères chez les professionnels du tourisme, mais également simplifier leur séjour. L'ancienne ministre veut également agir en amont du voyage avec le lancement, en juin 2017, d'un site Internet unique : "Welcome to Paris Region". Une manière de permettre aux touristes de "préparer leur séjour" et "d'acheter des prestations touristiques". Et pour améliorer l'image de la France, elle "appelle la Ville de Paris et les départements franciliens à unir leurs efforts à ceux de la Région pour lancer une campagne de promotion unique et inédite par son ampleur".