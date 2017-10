publié le 26/10/2017 à 10:56

Il est l'incontestable favori de la course à la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez, actuel président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, paraît disposer d'un véritable boulevard pour prendre la tête du premier parti d'opposition - en nombre d'élus, du moins. Très probablement opposé à Maël de Calan, Daniel Fasquelle et Florence Portelli, celui qui occupe les fonctions de premier vice-président des Républicains n'en vit pas moins un début de campagne délicat.



Les tensions entre Constructifs et Républicains ne s'apaisent pas et la séquence devant mener à l'exclusion des "Macron-compatibles" traîne en longueur, au point de parasiter le lancement de la campagne officielle, prévu pour ce jeudi 26 octobre, après l'officialisation de la liste des candidats. Certains Constructifs se réjouissent d'ailleurs "d'avoir pourri" l'élection à venir. "On n'a parlé que de notre exclusion ! Ça a pris toute la place des débats. C'était notre intérêt", confiait récemment un Républicain au Figaro.

Laurent Wauquiez doit également faire face aux réticences d'une partie de la droite, qui voit en lui l'homme qui fera flirter Les Républicains avec l'extrême droite. Ses opposants fustigent ses discours, qu'ils jugent "droitiers", l'accusent de faire du pied à l'électorat du Front national et s'inquiètent de ses liens avec Sens Commun. La présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, n'exclut, par exemple, pas de quitter le parti en cas de victoire de Laurent Wauquiez.





Le candidat à la présidence des Républicains sera l'invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, dimanche 29 octobre.



