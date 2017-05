Laurence Parisot à Matignon : elle soupçonne le FN d'avoir lancé la rumeur

publié le 04/05/2017 à 17:25

Emmanuel Macron a coupé court aux rumeurs. Lors du débat très tendu d'entre-deux tours, Marine Le Pen a lancé à son adversaire : "D'ailleurs Madame Parisot va peut-être être votre Premier ministre". Ce à quoi le leader d'"En marche" a répondu sans détour : "J'ai une annonce à vous faire : non !". La candidate du Front national a poursuivi : "Madame Taubira alors ?", "non plus", a enchaîné l'ancien ministre de l'Économie.



Si Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé qu'elle nommerait Nicolas Dupont-Aignan à Matignon, Emmanuel Macron lui n'a pas souhaité dévoiler son choix. "Vous avez connu beaucoup de présidents de la République qui l'annonçaient avant ?", a-t-il demandé à son adversaire. Le favori a cependant rayé deux noms de la liste de ses potentiels Premiers ministres, notamment celui de Laurence Parisot, ex-présidente du Medef, qui avait notamment expliqué lors d'une interview à Marianne avoir dit plusieurs fois qu'elle était "disponible à faire des choses". "J'ai une expérience, je suis crédible. Donc je peux être prête", avait-elle ajouté le 27 avril dernier.

Pour autant, la vice-présidente de l'Ifop a tenu à mettre les choses au clair ce jeudi 4 mai. Au micro d'Europe 1, Laurence Parisot a affirmé n'avoir "jamais postulé à cette fonction". Elle se demande même si le Front national n'est pas à "l'origine de cette rumeur, compte-tenu du fait que Marine Le Pen a voulu une fois de plus évoquer cette hypothèse. Je peux me poser la question", a-t-elle expliquer, avant de poursuivre : "Pourquoi fait-elle ça ? Pour chercher à dénigrer, à caricaturer, à simplifier à l'extrême les positions des uns et des autres. (...) Les manœuvres du FN sont évidentes, vous savez, ce sont des menteurs", a fustigé l'ancienne patronne des patrons.