Le journal de 8h30 : Donald Trump dresse des louanges à Vladimir Poutine

Le futur président américain Donald Trump a publié un tweet vendredi soir, en saluant "l'intelligence" du président russe Vladimir Poutine. Kremlin a créé la surprise en refusant de répliquer à l'expulsion de 35 diplomates russes, soupçonnés d'espionnage par Barack Obama.

par La rédaction numérique de RTL publié le 31/12/2016 à 09:36

Certains ténors du parti Républicain américain en sont restés comme deux ronds de flanc : dans un de ses célèbres Tweet, le président élu Donald Trump a salué vendredi soir "l’intelligence" de Vladimir Poutine. Le président russe a en effet refusé de répliquer à l’expulsion par les États-Unis, de 35 diplomates russes. Le président américain Barack Obama accuse la Russie d’ingérence dans la campagne électorale américaine en organisant des piratages informatiques.



Le futur président Donald Trump a ainsi écrit sur son compte Twitter : "J’ai toujours su qu’il était très intelligent". Le Kremlin est fortement soupçonnés par Washington d'avoir eu des activités incompatibles avec leur statut. Les services secrets de la CIA et le FBI estiment que ce sont des espions. Mais Vladimir Poutine a préféré rester patient : il n'a plus que trois semaines à patienter avant d'avoir affaire à son nouvel ami.

