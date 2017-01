Plusieurs cadres de la droite ont fustigé le gouvernement, qui n'enverra personne pour assister à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, comme il est d'usage.

Crédit : SCOTT OLSON / GETTY IMAGES / NORTH AMERICA / AFP Donald Trump (archives)

par Léa Stassinet publié le 10/01/2017 à 18:04

Ils ont tenté d'allumer la polémique, en vain. Dimanche 8 janvier, le Figaro publie un article rédigé par le correspondant à Washington du journal, intitulé "La France n'enverra pas de délégation à l'investiture de Donald Trump". Il n'en fallait pas plus pour qu'une partie de la droite crie au scandale, à l'image du député Eric Ciotti, qui tweete "La France socialiste sera absente pour l'investiture de Trump ! Être présent aux obsèques de Castro était sans doute plus utile! #honte". Tout comme le porte-parole de François Fillon, Thierry Solère, qui écrit sur le réseau social : "La France représentée aux obsèques de #Castro mais absente pour l'investiture de @RealDonaldTrump #lamentable".

Leur indignation aurait pu être justifiée, s'il n'était pas écrit, au début de l'article du Figaro : "aucun responsable politique français n'assistera dans la tribune officielle à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain à Washington. Ainsi le veut la coutume d'un événement essentiellement national". En effet, aucune délégation étrangère n'est conviée pour l'investiture d'un président américain, à l'exception des deux pays voisins, le Canada et le Mexique. Pour les autres nations, seuls les ambassadeurs étrangers sont invités. C'est le cas de l'ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, qui lui sera bien présent. Il a d'ailleurs tenu à rappeler la règle dans un tweet en réponse au directeur adjoint du Figaro Magazine.

L'investiture du président est un événement purement national. Il n'y a pas de délégations étrangères. Seuls sont invités les ambassadeurs. https://t.co/DfTrYrBZUo — Gérard Araud (@GerardAraud) 8 janvier 2017

Libération mentionne d'ailleurs une dépêche de l'Associated Press datant du 8 décembre dernier, où les États-Unis demandaient aux délégations étrangères de ne pas se rendre à Washington le 20 janvier 2017. Un responsable du département d’Etat avait déclaré "que cette indication est conforme avec une pratique ancienne pour les inaugurations présidentielles".



Il faut rappeler que lors du mandat de Nicolas Sarkozy, il ne s'était pas déplacé lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama le 20 janvier 2009. A l'époque interrogé sur son absence, il avait déclaré au Post : "Ce n’est pas la coutume. Aucun chef d’État n’y participera". Cette absence du clan français concernant l'investiture de Trump n'aurait donc pas du surprendre dans les rangs de la droite.



Mais les Républicains n'ont pas été les seuls à réagir sur le sujet, Bertrand Duteil, fondateur du Rassemblement Bleu Marine, ou encore Éric Anceau, de Debout la République ont également exprimés leur indignation sur Twitter.

La France sera seulement représentée à l'investiture de @realDonaldTrump par un simple fonctionnaire qui a fait campagne contre lui #malin — Bertrand Dutheil (@BDLR_RBM) 8 janvier 2017

Honte à notre petit gvt qui décide de boycotter l'investiture de #Trump mais envoie sa n°3 rendre hommage à Castro lors de ses obsèques ! — Eric Anceau (@Eric_Anceau) 9 janvier 2017

Les personnalités scandalisées par cette nouvelle font quasiment toutes références aux obsèques de Fidel Castro, où Ségolène Royal s'était rendue. À la différence près que la ministre de l'Environnement avait pris personnellement la décision d'y aller.