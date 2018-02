Laurent Wauquiez menace de "suites judiciaires" après la diffusion de ses propos

et AFP

publié le 17/02/2018 à 12:16

Laurent Wauquiez contre-attaque. Après la diffusion de ses propos tenus devant des étudiants, le président Les Républicains dénoncent des enregistrements illégaux. "Les propos qui ont été diffusés par l'émission Quotidien ont été enregistrés de façon illégale, avec des méthodes peu déontologiques qui ouvrent la voie à des suites judiciaires",a-t-il déclaré au lendemain de la diffusion de l'enregistrement.



Et si le nouveau professeur de l'EM Lyon avait demandé à ses élèves de ne pas le filmer et de ne rien poster sur Twitter, il a malgré tout été enregistré à son insu. "Ces propos ont été tenus dans le cadre privé d'un enseignement, au cours d'une discussion libre avec des étudiants, parfois sur le ton de l'humour. Ce cours amenait notamment les étudiants à réfléchir sur les rumeurs et les fantasmes qui nourrissent la vie politique", explique Laurent Wauquiez.

Sarkozy, Darmanin, Macron...

Dans l'enregistrement, diffusé vendredi 16 février sur TMC, le président Les Républicains accuse notamment Nicolas Sarkozy d'avoir écouté les portables des membres de son gouvernement lors des Conseils des ministres, ou l'actuel président d'avoir mis en place une "cellule de démolition" de François Fillon durant la campagne.



Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes pronostique aussi un départ rapide du gouvernement de Gérald Darmanin, dont la plainte pour viol qui le visait vient d'être classée sans suite, mais qui doit encore faire face à une enquête pour abus de faiblesse.